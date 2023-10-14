...

Rayakan Kemenangan Aljazair, Riyad Mahrez Bentangkan Bendera Palestina

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 14 Oktober 2023 14:00 WIB
Riyad Mahrez membawa bendera Palestina. Momen itu terjadi saat Aljazair menang 5-1 atas Cape Verde pada laga uji coba di Stadion Mohamed-Hamlaoui.
 
Sambil merayakan kemenangan tersebut, Mahrez menyelimuti tubuhnya dengan bendera Palestina. Lalu, ia pun memposting foto di akun media sosial pribadinya bersama Ahmed Touba dan Said Benrahma membentangkan bendera Palestina  dengan caption 'Kami Ingin Damai'
 
Pemain berusia 32 tahun itu memang cukup vokal menyuarakan dukungan untuk Palestina dalam hal konflik dengan Israel. 
 
Produser : Febry Rachadi
ve: fani g.

(sfn)

Berita Terkait

