Kebakaran di TPA Suwung, Denpasar, Bali semakin luas. Proses pemadaman dilakukan dengan dua cara, yakni pemadaman darat dan udara.

Untuk pemadaman melalui udara petugas menerjunkan satu unit helikopter water bombing BNPB. Helikopter dilengkapi kantong air berkapasitas seribu liter. Helikopter ini mengambil air laut di perairan Benoa tak jauh dari lokasi kebakaran.

Mengingat titik kebakaran yang telah meluas membuat proses pemadaman dari darat dan udara ini belum terlihat maksimal. Sebelumnya kebakaran TPA Suwung dilaporkan terjadi pada Kamis (12/10/2023) siang.

Reporter : Indira Arri

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News