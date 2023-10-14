Kevin Egananta, ajudan Ketua KPK Firli Bahuri rampung diperiksa penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya selama 7 jam, Jumat (13/10/2023) malam.

Saat keluar dari ruang pemeriksaan, Kevin memilih bungkam saat dicecar wartawan. Dengan pengawalan sejumlah orang ia hanya menunduk untuk langsung masuk ke mobil plat merah.

Sebelumnya Kevin diperiksa seputar kasus dugaan pemerasaan Pimpinan KPK atas penanganan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Reporter : Irfan Ma'ruf

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

