Usai resmi ditetapkan sebagai tersangka, Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) langsung digiring menuju Rumah Tahanan KPK, Jumat (13/10) malam. SYL meninggalkan gedung KPK dengan tangan diborgol dan menggunakan rompi tahanan dan bungkam saat ditanya rekan-rekan media.

Usai ditahan, Syahrul Yasin Limpo menyatakan bahwa dirinya akan mengikuti setiap proses hukum yang berlaku.

Reporter: Farhan Shantry

(fru)

