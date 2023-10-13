...

Kalah Pemilihan, Calon Kades Sewa Perampok Kuras Harta Warganya di Lumajang

Yayan Nugroho, Jurnalis · Jum'at 13 Oktober 2023 21:13 WIB
Seorang calon Kades yang kalah dalam pemilihan nekat menyewa rampok untuk beraksi di Desanya sendiri. Peristiwa perampokan terjadi di Desa Bedayu, Kecamatan Senduro, Lumajang, Jawa Timur seorang warga simpatisan kades terpilih menjadi korban perampokan
 
Tiga pelaku berhasil diamankan, polisi menyita barang bukti berupa senjata tajam, air soft gun serta motor hasil rampokan. Polisi masih memburu 4 pelaku yang masih buron termasuk sang Kades tidak terpilih yang menjadi otak perampokan.

(fru)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

