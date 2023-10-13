Seorang calon Kades yang kalah dalam pemilihan nekat menyewa rampok untuk beraksi di Desanya sendiri. Peristiwa perampokan terjadi di Desa Bedayu, Kecamatan Senduro, Lumajang, Jawa Timur seorang warga simpatisan kades terpilih menjadi korban perampokan

Tiga pelaku berhasil diamankan, polisi menyita barang bukti berupa senjata tajam, air soft gun serta motor hasil rampokan. Polisi masih memburu 4 pelaku yang masih buron termasuk sang Kades tidak terpilih yang menjadi otak perampokan.

