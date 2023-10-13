Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempersilahkan masyarakat Indonesia untuk melakukan demonstrasi mendukung kedaulatan Palestina. Namun, masyarakat diimbau melaksanakan demo tanpa menimbulkan kericuhan dan bentrokan.

MUI menilai demonstrasi yang dilakukan masyarakat merupakan wujud kepedulian Indonesia terhadap rakyat Palestina. Demo tersebut diharapkan dapat menjadi tekanan bagi kedutaan-kedutaan negara yang mendukung Israel untuk ikut menghentikan kekerasan dalam konflik Israel-Palestina itu.

(mhd)

