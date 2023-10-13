Suhu panas di atas 33 derajat celcius melanda Bandung Raya, Jumat (13/10). Angin Muson Australia membuat suhu di Bandung Raya kian panas. Cuaca panas diperkirakan berlangsung hingga awal November 2023

Pertengahan November 2023 diperkirakan akan masuk musim hujan. Saat ini, beberapa wilayah telah turun hujan dengan intensitas ringan

Kontributor: Ervan David

Produser: B.Lilia Nova

