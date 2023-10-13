...

Panas Terik Landa Bandung Raya, Suhu di Atas 33 Derajat Celcius

Ervan David, Jurnalis · Jum'at 13 Oktober 2023 15:15 WIB
Suhu panas di atas 33 derajat celcius melanda Bandung Raya, Jumat (13/10). Angin Muson Australia membuat suhu di Bandung Raya kian panas. Cuaca panas diperkirakan berlangsung hingga awal November 2023
 
Pertengahan November 2023 diperkirakan akan masuk musim hujan. Saat ini, beberapa wilayah telah turun hujan dengan intensitas ringan
 
Kontributor: Ervan David
Produser: B.Lilia Nova

(rns)

