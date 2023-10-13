...

Kebakaran di Medan Hanguskan 9 Rumah, Penyebab Diduga Korsleting Listrik

Ahmad Ridwan Nasution, Jurnalis · Jum'at 13 Oktober 2023 14:40 WIB
A A A
Diduga akibat korsleting listrik, terjadi kebakaran yang menghanguskan beberapa rumah di Medan (13/10). Api merambat dengan cepat akibat padatnya rumah dan material yang mudah terbakar
 
Sebanyak 9 unit rumah permanen dan semi permanen ludes dimakan api. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan menurunkan 5 unit mobil damkar. Namun, petugas sedikit kesulitan lantaran lokasi kebakaran berada di jalan sempit
 
Api berhasil dijinakkan setelah setengah jam petugas melakukan pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dugaan awal terjadinya kebakaran akibat adanya arus pendek listrik yang kemudian menyebabkan kebakaran
 
Kontributor: Ahmad Ridwan
Produser: Dinda Elita

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini