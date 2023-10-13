Diduga akibat korsleting listrik, terjadi kebakaran yang menghanguskan beberapa rumah di Medan (13/10). Api merambat dengan cepat akibat padatnya rumah dan material yang mudah terbakar

Sebanyak 9 unit rumah permanen dan semi permanen ludes dimakan api. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan menurunkan 5 unit mobil damkar. Namun, petugas sedikit kesulitan lantaran lokasi kebakaran berada di jalan sempit

Api berhasil dijinakkan setelah setengah jam petugas melakukan pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dugaan awal terjadinya kebakaran akibat adanya arus pendek listrik yang kemudian menyebabkan kebakaran

Kontributor: Ahmad Ridwan

Produser: Dinda Elita

(rns)

