Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal penjemputan paksa mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh KPK pada Kamis (12/10) malam.
Jokowi meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang ada baik pada KPK ataupun penegak hukum lainnya. Hal itu disampaikan Jokowi kepada wartawan di Indramayu, Jawa Barat, Jumat (13/4/2023).
Meski begitu, menurut Jokowi KPK dinilai memiliki alasan tersendiri hingga melakukan penjemputan paksa SYL.
Terkait adanya perbedaan politisasi pada penangkapan SYL, Jokowi pun terheran-heran dengan anggapan tersebut. Meski begitu, dirinya belum mengungkapkan siapa sosok yang akan menggantikan SYL sebagai Mentan.
Reporter : Raka Dwi Novianto
Produser: Reza Ramadhan
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow