Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal penjemputan paksa mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh KPK pada Kamis (12/10) malam.

Jokowi meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang ada baik pada KPK ataupun penegak hukum lainnya. Hal itu disampaikan Jokowi kepada wartawan di Indramayu, Jawa Barat, Jumat (13/4/2023).

Meski begitu, menurut Jokowi KPK dinilai memiliki alasan tersendiri hingga melakukan penjemputan paksa SYL.

Terkait adanya perbedaan politisasi pada penangkapan SYL, Jokowi pun terheran-heran dengan anggapan tersebut. Meski begitu, dirinya belum mengungkapkan siapa sosok yang akan menggantikan SYL sebagai Mentan.

Reporter : Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News