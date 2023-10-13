Dua mobil meledak saat polisi terlibat bentrok dengan massa yang menyerang Kantor KPU Jawa Barat, Kamis (12/10). Aksi unjuk rasa itu buntut simpatisan salah satu pasangan calon yang tidak puas terhadap hasil penghitungan suara.

Kekacauan yang terjadi merupakan adegan dalam latihan gabungan simulasi pengamanan Pemilu 2024 yang dilakukan Polda Jabar.

Sekitar 1.500 personel gabungan dari TNI-Polri melakukan simulasi pengamanan Pemilu 2024 di Lapangan Manunggal Brigif 15/Kujang/Kota Cimahi, Jawa Barat.

Kontributor: Yuwono Wahyu

