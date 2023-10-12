Timnas Indonesia akan melakoni laga pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona asia. Jelang laga Indonesia kontra Brunei yang akan berlangsung malam ini pukul 19.00 WIB, para suporter Indonesia mulai berdatangan.

Antrean panjang terlihat dari pintu masuk yang berada di Zona 5 SUGBK, dan pintu masuk lainnya. Tidak hanya orang dewasa, suporter anak kecil juga terlihat antusias. Tak ketinggalan mereka mengenakan jersey Timnas Indonesia berwarna merah untuk memberikan dukungan kepada skuad Garuda.

(mhd)

