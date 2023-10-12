Selebgram Hana Hanifah akhirnya buka suara perihal gonjang-ganjing rumah tangganya yang baru memasuki usia pernikahan satu bulan. Meski pernikahannya baru seumur jagung, Hana Hanifah mengaku mantap untuk bercerai.

Hal ini diungkap Hana Hanifah saat ditemui awak media, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2023).

Sebagai informasi, Hana Hanifah dan Randy baru saja melangsungkan pernikahan pada 8 September lalu. Keduanya diketahui menggelar pesta pernikahan dengan adat Sunda di kawasan Bogor, Jawa Barat.

