Merinding! Gemuruh Suporter Raja Casablanca Nyanyikan Chants Dukungan untuk Palestina

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 11 Oktober 2023 14:45 WIB
Suporter klub Maroko, Raja Casablanca memberikan dukungan untuk rakyat Palestina. Terlihat, ribuan suporter bersorak menyanyikan chants "Rajawi Filistini" sambil mengibarkan bendera Palestina dari tribun stadion. Chants tersebut mencerminkan kisah panjang perjuangan rakyat Palestina dalam menghadapi Israel selama bertahun-tahun
 
Lagu dukungan untuk Palestina tersebut dilantunkan para suporter saat Raja Casablanca melawan Moghreb Tetouan di Stadion Stade Mohamed V. Konflik kedua negara ini memanas usai Israel melancarkan serangan balik ke kota Gaza
 
------------
 
Produser : Febry Rachadi
ve: fani g.

(sfn)

