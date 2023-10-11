Suporter klub Maroko, Raja Casablanca memberikan dukungan untuk rakyat Palestina. Terlihat, ribuan suporter bersorak menyanyikan chants "Rajawi Filistini" sambil mengibarkan bendera Palestina dari tribun stadion. Chants tersebut mencerminkan kisah panjang perjuangan rakyat Palestina dalam menghadapi Israel selama bertahun-tahun

Lagu dukungan untuk Palestina tersebut dilantunkan para suporter saat Raja Casablanca melawan Moghreb Tetouan di Stadion Stade Mohamed V. Konflik kedua negara ini memanas usai Israel melancarkan serangan balik ke kota Gaza

