Yadi Sembako Perdana Penuhi Panggilan Polisi Terkait Dugaan Penipuan dan Penggelapan

Ayu Utami Anggraeni, Jurnalis · Rabu 11 Oktober 2023 17:00 WIB
Komedian Yadi Sembako akhirnya memenuhi panggilan polisi, dengan menyambangi Polres Tangsel, Rabu (11/10/2023).
 
Yadi Sembako hadir guna memberikan keterangan terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan, yang menyeret namanya. Pria 50 tahun ini mengaku tidak mempersiapkan apa-apa untuk pemeriksaan. 
 
Sebagai informasi, Yadi Sembako dilaporkan Muhammad Adri Permana ke Polres Tangsel pada Selasa (12/9/2023). Atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan senilai Rp198 juta,  terkait acara pesta rakyat yang dibuat oleh PT Gudang Artis.
 
Reporter :  Ayu Utami Anggraeni
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

