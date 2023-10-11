Komedian Yadi Sembako akhirnya memenuhi panggilan polisi, dengan menyambangi Polres Tangsel, Rabu (11/10/2023).
Yadi Sembako hadir guna memberikan keterangan terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan, yang menyeret namanya. Pria 50 tahun ini mengaku tidak mempersiapkan apa-apa untuk pemeriksaan.
Sebagai informasi, Yadi Sembako dilaporkan Muhammad Adri Permana ke Polres Tangsel pada Selasa (12/9/2023). Atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan senilai Rp198 juta, terkait acara pesta rakyat yang dibuat oleh PT Gudang Artis.
Reporter : Ayu Utami Anggraeni
Producer : Erlangga Agung Asmoro
(rns)
