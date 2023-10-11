Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) dan didampingi Liliana Tanoesoedibjo memberikan bantuan di acara Uang Kaget Lagi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat Rabu (11/10/2023).

Hary Tanoesoedibjo menyambangi langsung penerima Uang Kaget Lagi yaitu Deden Zainudin yang bekerja sebagai buruh cuci mobil. Deden dan Istrinya Imas, diberikan hadiah uang tunai senilai Rp15 juta yang harus dibelanjakannya dalam waktu 30 menit.

Menariknya Hary Tanoe dan Liliana Tanoesoedibjo juga ikut membantu berbelanja. Selain itu uang, HT dan Liliana juga menyerahkan hadiah lainnya berupa warung lengkap dengan isinya.

Dan juga sebuah beasiswa S1 untuk anak pertama Deden Zainudin dan Imas.

Reporter : Novie Fauziah

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News