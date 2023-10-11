Terkait stunting di Pekojan, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono akan terus melakukan intervensi. Intervensi dilakukan dengan berbagai program asupan gizi untuk mengurangi angka stunting pada anak balita.

Heru Budi menyebutkan angka stunting di Jakarta masih berada di bawah angka stunting nasional. Hal itu diakui Heru usai meninjau anak stunting di Puskesmas Pekojan, Tambora, Kota Jakarta, Rabu (11/10) siang.

Dalam tinjauan itu, Heru memberikan alat tulis kepada anak-anak Paud dan pelayanan publik.

