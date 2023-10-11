...

Muhammadiyah Sebutkan Tak Persoalkan Batasan Usia Capres-Cawapres

Irfan Maulana, Jurnalis · Rabu 11 Oktober 2023 17:45 WIB
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti tak mempersoalkan batasan usia calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres). 
 
Ia mencontohkan sejarah Islam soal Utsman bin Affan yang menjadi Khalifah di usia 70 tahun
dan Umar bin Abdul-Aziz di usia 35 tahun, serta nabi Muhammad yang menjadi rasul di usia 49 tahun.
 
Ia menekankan siapapun bisa tampil sebagai pemimpin di usia berapapun sepanjang calon tersebut memiliki kemampuan mumpuni.
 
Reporter: Irfan Maulana
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

