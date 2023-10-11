Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti tak mempersoalkan batasan usia calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres).

Ia mencontohkan sejarah Islam soal Utsman bin Affan yang menjadi Khalifah di usia 70 tahun

dan Umar bin Abdul-Aziz di usia 35 tahun, serta nabi Muhammad yang menjadi rasul di usia 49 tahun.

Ia menekankan siapapun bisa tampil sebagai pemimpin di usia berapapun sepanjang calon tersebut memiliki kemampuan mumpuni.

Reporter: Irfan Maulana

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

