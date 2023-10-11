...

Warga Gerebek Dosen yang Mesum dengan Mahasiswi Cantik di Lampung

Andres Afandi, Jurnalis · Rabu 11 Oktober 2023 06:46 WIB
Oknum dosen Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung digerebek warga usai diduga mesum dengan mahasiswi cantik di rumah pribadinya Perumahan Bahtera Indah Sejahtera, Sukarame, Bandar Lampung.
 
Warga sekitar merasa geram dengan ulah oknum dosen yang kerap membawa wanita cantik ke dalam rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, keduanya mengakui telah lebih dari 10 kali melakukan perbuatan mesum.
 
