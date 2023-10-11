Oknum dosen Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung digerebek warga usai diduga mesum dengan mahasiswi cantik di rumah pribadinya Perumahan Bahtera Indah Sejahtera, Sukarame, Bandar Lampung.

Warga sekitar merasa geram dengan ulah oknum dosen yang kerap membawa wanita cantik ke dalam rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, keduanya mengakui telah lebih dari 10 kali melakukan perbuatan mesum.

Kontributor: Andres Afandi

Produser : Hendra kambil

(fru)

