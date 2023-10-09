Pasar Tanah Abang kini mulai bergeliat kembali. Terpantau banyak pengunjung hendak membeli berbagai pakaian pada Senin (9/10/2023).

Setelah TikTok Shop resmi menghapus layanan jual beli pada Rabu (4/10/2023) pukul 17.00 WIB. Kondisi hari ini jauh berbeda sebelum TikTok Shop ditutup.

Yang diakui pedagang kondisi Pasar Tanah Abang sepi pengunjung. Salah satu pedagang mengungkapkan peningkatan terjadi setidaknya sejak 1 bulan yang lalu.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News