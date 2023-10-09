...

Kasus BTS Kominfo, Anak Buah Terdakwa Ngaku Antar Bingkisan ke Rumah Dito Ariotedjo

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Senin 09 Oktober 2023 21:50 WIB
Karyawan PT Mora Telematika Indonesia, Resi Yuki Bramani mengaku pernah mengantarkan bingkisan ke rumah Dito Ariotedjo sebanyak dua kali sebelum menjadi Menpora. Hal ini disampaikan ketika ia jadi saksi persidangan kasus korupsi BTS Kominfo di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (9/10/2023).
 
Duduk sebagai terdakwa di antaranya adalah Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak. Bahkan pada pengantaran pertama Resi sempat berbincang langsung dengan Dito.
 
Namun, Resi mengaku tidak mengetahui isi bingkisan tersebut. Tim kuasa hukum terdakwa Galumbang dan Irwan, Maqdir Ismail menilai kedua bingkisan tersebut diduga kuat berisi uang.

