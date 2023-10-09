Israel terus mengintensifkan pemboman di wilayah Gaza pasca mendeklarasikan perang menjawab serangan mendadak yang dilancarkan oleh pejuang Palestina. Wilayah Jabaila di Gaza Utara termasuk wilayah yang menjadi sasaran roket dan rudal Israel.

Puluhan warga sipil menjadi korban serangan brutal tersebut. Ratusan orang di Gaza dilaporkan tewas pasca serangan balik yang dilancarkan Israel pada Senin (9/10)

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News