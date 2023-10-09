...

Israel Bombardir Kota Jabaila di Gaza Utara, Begini Suasana Terkini

Adhika Rasyid Reda, Jurnalis · Senin 09 Oktober 2023 19:20 WIB
Israel terus mengintensifkan pemboman di wilayah Gaza pasca mendeklarasikan perang menjawab serangan mendadak yang dilancarkan oleh pejuang Palestina. Wilayah Jabaila di Gaza Utara termasuk wilayah yang menjadi sasaran roket dan rudal Israel. 
 
Puluhan warga sipil menjadi korban serangan brutal tersebut. Ratusan orang di Gaza dilaporkan tewas pasca serangan balik yang dilancarkan Israel pada Senin (9/10)

(fru)

