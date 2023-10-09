...

Polisi Selidiki Siswa SMP yang Meninggal Setelah Jatuh dari Gedung Sekolah di Jakarta Barat

Miftahul Ghani, Jurnalis · Senin 09 Oktober 2023 16:00 WIB
Kepolisian Sektor Cengkareng menyelidiki jatuhnya siswa SMPN 132 Cengkareng, Jakarta Barat dari lantai 4 gedung sekolahnya.
 
Korban yang diketahui duduk di kelas 9 ini meninggal dunia di Rumah Sakit Graha Kedoya Jakarta Barat. Kepolisian telah mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi mengenai tewasnya korban.
 
Sebelumnya, warga dikejutkan dengan sesosok tubuh berseragam sekolah yang ditemukan bersimbah darah. Korban mengalami luka serius di bagian kepala akibat terjatuh dari lantai 4 gedung sekolah ke gang pemukiman yang berada di belakang sekolah.
 
