Jude Bellingham menyamai rekor Cristiano Ronaldo saat Real Madrid menggulung Osasuna dengan skor 4-0. Ia mencetak brace untuk membuatnya koleksi 10 gol dalam 10 penampilan perdananya bersama Los Blancos. Rekor fantastis itu ditambah torehan 3 assists yang lebih banyak dari Ronaldo (1).

Meski begitu pencapaian luar biasa gelandang timnas Inggris itu disebutnya sebagai hasil kerja sama tim.

Produser: Andika Gesta

