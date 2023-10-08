...

Dua Rumah di Kelapa Gading Hangus Terbakar Akibat Pembakaran Sampah

Sofyan Firdaus, Jurnalis · Minggu 08 Oktober 2023 18:05 WIB
Dua rumah warga di Kampung Pulo Ngandang, Kelapa Gading barat hangus terbakar Minggu (8/10/2023) siang. Api diduga akibat tumpukan sampah sampah yang dibakar warga.
 
Sampah yang terbakar kemudian membesar dan menyambar ke dua rumah warga. Banyaknya tumpukan sampah dan kencangnya hembusan angin membuat petugas sempat kesulitan untuk memadamkan api.
 
Sebanyak 13 unit mobil Damkar dengan 65 personel dikerahkan untuk memadamkan api. tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus ini kini ditangani Polsek Kelapa Gading, Jakarta Uutara.

(mhd)

