Ormas Rampai Nusantara DKI Jakarta mendeklarasikan dukungan kepada Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka sebagai kontestan dalam Pilpres 2024 mendatang. Deklarasi dilakukan di kawasan Cipinang Muara, Minggu (8/10/2023) siang.
Sosok Gibran dinilai tak memiliki catatan buruk selama memimpin kota Solo. Kehadiran Gibran dalam kontestasi Pilres 2024 dinilai mewakili kelompok pemilih muda.
(mhd)
