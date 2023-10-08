...

Dinilai Wakili Suara Anak Muda, Ormas Rampai Nusantara Dukung Gibran sebagai Cawapres

Rio Manik, Jurnalis · Minggu 08 Oktober 2023 17:30 WIB
Ormas Rampai Nusantara DKI Jakarta mendeklarasikan dukungan kepada Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka sebagai kontestan dalam Pilpres 2024 mendatang. Deklarasi dilakukan di kawasan Cipinang Muara, Minggu (8/10/2023) siang.
 
Sosok Gibran dinilai tak memiliki catatan buruk selama memimpin kota Solo. Kehadiran Gibran dalam kontestasi Pilres 2024 dinilai mewakili kelompok pemilih muda. 

