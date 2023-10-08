Kawan Juang GP menggelar bakti sosial dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk 150 ojol. Lokasi di Jalan Cipanas Raya Ujung RT 3 RW 1, Kota Depok, Minggu (8/10).

Kawan Juang GP merupakan kelompok relawan Bacapres Perindo dari Ganjar Pranowo. Kegiatan bertajuk 'Indonesia Sehat bersama GP' ini mendapat respons positif. Khususnya dari pengemudi ojek online di Kota Depok.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News