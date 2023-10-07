Presiden Joko Widodo tanggapi desakan penonaktifan pimpinan KPK, Sabtu (7/10). Presiden menegaskan bahwa perkara itu belum diketahui secara pasti. Presiden menegaskan dalam hal ini tidak mau mendahului para penegak hukum
Jokowi khawatir dianggap melakukan intervensi kepada salah satu pihak. Hal itu disampaikan presiden di Istora Senayan, Jakarta pusat
Diketahui KPK sedang menangani kasus dugaan korupsi di Kementan
(fru)
