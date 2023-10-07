...

Presiden Jokowi Buka Suara Soal Desakan Non Aktifkan Pimpinan KPK

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Sabtu 07 Oktober 2023 20:00 WIB
Presiden Joko Widodo tanggapi desakan penonaktifan pimpinan KPK, Sabtu (7/10). Presiden menegaskan bahwa perkara itu belum diketahui secara pasti. Presiden menegaskan dalam hal ini tidak mau mendahului para penegak hukum
 
Jokowi khawatir dianggap melakukan intervensi kepada salah satu pihak. Hal itu disampaikan presiden di Istora Senayan, Jakarta pusat
 
Diketahui KPK sedang menangani kasus dugaan korupsi di Kementan

