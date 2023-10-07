Tim Dokter Forensik RSUD Dr Soetomo Surabaya selesai menggelar autopsi wanita cantik korban penganiayaan, Sabtu (7/10).

Hasilnya, korban Dini Sera Afrianti mengalami kekerasan fisik yang sadis karena ditemukan luka memar di leher dan kepala belakang akibat benturan benda tumpul. Tiga tulang iga korban juga patah karena dilindas mobil.

Polisi kemudian menjelaskan kronologi kejadian dan diketahui pelaku sengaja melindas korban dengan mobil dan sempat membawa korban ke apartemen. Pelaku Gregorius Ronald Tannur sempat memberikan nafas buatan kepada korban yang sudah lemas sebelum dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia.

