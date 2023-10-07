...

5 Ribu Roket Hamas Hantam Gedung dan Mobil di Israel, Iron Dome Kebobolan

Anton Suhartono, Jurnalis · Sabtu 07 Oktober 2023 18:20 WIB
Pejuang Palestina menggelar serangan mendadak ke Israel Sabtu (7/10). Palestina menerobos perbatasan dari darat dan udara menggunakan roket.
 
Komandan Militer Hamas Mohammad Deif menyebut 5 ribu roket diluncurkan. Serangan kali ini diberi nama Operasi Badai Al Aqsa. Di Kota Ashkelon, puluhan mobil terbakar terkena hantaman roket.
 
Selain itu beberapa gedung juga terbakar  terkena hantaman roket. Serangan roket pejuang Palestina juga menghantam Kota Tel Aviv.  Sejauh ini seorang warga Israel dilaporkan tewas akibat serangan itu.

