270 Hektare Lahan TN Way Kambas Terbakar, Polisi Duga Ada Unsur Kesengajaan

Andres Afandi, Jurnalis · Sabtu 07 Oktober 2023 11:54 WIB
Ratusan hektare lahan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) yang terbakar mulai padam.
 
Pihak TNWK mencatat 270 hektare lahan terbakar akibat kejadian ini. Banyak satwa liar yang dilindungi ditemukan mati pascakebakaran.
 
Polisi menilai adanya unsur kesengajaan dalam peristiwa kebakaran lahan ini. Polisi telah mengidentifikasi dan masih mengejar para pelaku pembakaran
 
Kontributor: Andres Afandi
Produser: Reza Ramadhan

