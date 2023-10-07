Ratusan hektare lahan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) yang terbakar mulai padam.

Pihak TNWK mencatat 270 hektare lahan terbakar akibat kejadian ini. Banyak satwa liar yang dilindungi ditemukan mati pascakebakaran.

Polisi menilai adanya unsur kesengajaan dalam peristiwa kebakaran lahan ini. Polisi telah mengidentifikasi dan masih mengejar para pelaku pembakaran

Kontributor: Andres Afandi

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News