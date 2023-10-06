Menyambut HUT ke-267 kota Yogyakarta, sekaligus meramaikan pasar tradisional. Para pedagang kain beraksi dengan luwes dalam ajang Beringharjo Fashion Day pada (05/10/2023)

Aksi para pedagang berlenggak-lenggok di atas runaway dengan mengenakan berbagai busana Jawa ini memukau pengunjung. Semakin menarik, busana yang dikenakan para pedagang merupakan produk yang mereka jual di masing-masing kios

Reporter : Heru Trijoko Producer : Erlangga Agung Asmoro

