Menyambut HUT ke-267 kota Yogyakarta, sekaligus meramaikan pasar tradisional. Para pedagang kain beraksi dengan luwes dalam ajang Beringharjo Fashion Day pada (05/10/2023)
Aksi para pedagang berlenggak-lenggok di atas runaway dengan mengenakan berbagai busana Jawa ini memukau pengunjung. Semakin menarik, busana yang dikenakan para pedagang merupakan produk yang mereka jual di masing-masing kios
Reporter : Heru Trijoko
Producer : Erlangga Agung Asmoro
(rns)
