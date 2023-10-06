Ratusan personel TNI diterjunkan untuk membantu pengamanan perang kampung di Kota Mataram, Jumat (6/10.). Sebelumnya Kampung Karang Taliwang dan Monjok terlibat bentrok hingga membuat 3 polisi terkena panah.

Kapolresta Mataram akan menindak tegas pelaku provokasi dan penyerangan terhadap personel kepolisian. Keamanan kota mataram menjadi skala prioritas menjelang perhelatan MotoGP 2023

Kontributor: Herikasidi

