TPA Jatibarang Semarang Kembali Terbakar, Diduga dari Gas Metana

Wisnu Wardhana, Jurnalis · Jum'at 06 Oktober 2023 20:40 WIB
TPA Jatibarang Semarang kembali terbakar hebat, cuaca panas dan hembusan angin membuat api cepat membesar, Jumat(6/10). Api diduga akibat cuaca panas hingga membuat gas metana yang berada di tumpukan sampah membakar sampah kering.
 
Sempat terdengar suara letupan keras dari bawah tumpukan sampah yang diduga dari gas metana yang meledak terkena api. Petugas damkar mengerahkan  7 mobil damkar untuk memadamkan kobaran api agar tidak meluas.

(mhd)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

