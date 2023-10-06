TPA Jatibarang Semarang kembali terbakar hebat, cuaca panas dan hembusan angin membuat api cepat membesar, Jumat(6/10). Api diduga akibat cuaca panas hingga membuat gas metana yang berada di tumpukan sampah membakar sampah kering.

Sempat terdengar suara letupan keras dari bawah tumpukan sampah yang diduga dari gas metana yang meledak terkena api. Petugas damkar mengerahkan 7 mobil damkar untuk memadamkan kobaran api agar tidak meluas.

(mhd)

