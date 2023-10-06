Wanita cantik Dini Sera Afrianti (29) ditemukan bersimbah darah usai dugem. Lokasi di sebuah tempat hiburan malam di Surabaya, Jawa Timur
Korban diduga dianiaya kekasihnya inisial R anak anggota DPR dari PKB. Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin buka suara, Jumat (6/10). Disebutkan, PKB tidak akan berpihak kepada terduga pelaku
Duka mendalam disampaikan Cak Imin usai acara Muskerwil DPW PKB Sumsel. Sebelumnya, Korban Andini sempat mengunggah video tentang kekejaman R
