Wanita Cantik Tewas Diduga Dianiaya Anak Anggota DPR dari PKB, Ini Komentar Cak Imin

B. Lilia Nova, Jurnalis · Jum'at 06 Oktober 2023 16:51 WIB
Wanita cantik Dini Sera Afrianti (29) ditemukan bersimbah darah usai dugem. Lokasi di sebuah tempat hiburan malam di Surabaya, Jawa Timur
 
Korban diduga dianiaya kekasihnya inisial R anak anggota DPR dari PKB. Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin buka suara, Jumat (6/10). Disebutkan, PKB tidak akan berpihak kepada terduga pelaku
 
Duka mendalam disampaikan Cak Imin usai acara Muskerwil DPW PKB Sumsel. Sebelumnya, Korban Andini sempat mengunggah video tentang kekejaman R
 
