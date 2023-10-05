Penyanyi asal Amerika Serikat, Richard Marx kembali menggelar konser tunggal di Indonesia. Konser yang bertajuk 'The Songwriter Tour' berlangsung di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan pada Kamis (5/10/2023) malam.

Richard Marx membuka penampilannya dengan tiga lagu fenomenal Single berjudul Believe In Me, Take This Heart, dan Endless Summer Nights. Meski tak lagi muda, Penyanyi berusia 59 tahun tampil energik saat membawakan lagu-lagu yang bernuansa ceria.

Sebagai informasi, konser Richard Marx ini dipromotori oleh Endless Live kolaborasi dengan Go Live.

