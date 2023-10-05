...

Highlight Asian Games 2023: Perunggu Sirna, Tim Panahan Beregu Putri Tanpa Medali

Andika Gesta, Jurnalis · Kamis 05 Oktober 2023 16:00 WIB
Tim Panahan Indonesia gagal membawa pulang medali dari nomor compound beregu putri Asian Games 2023. Pada final perebutan medali perunggu, Ratih Zilizati Fadhly, Syahara Khoreunisa, dan Sri Ranti harus mengakui keunggulan tim Korea Selatan 229-232.
 
Sempat bersaing ketat di putaran pertama dan kedua, trio Indonesia gagal mempertahankan penampilannya pada 6 putaran tersisa. Hasil ini membuat tim compound Indonesia gagal meraih medali di Asian Games 2023.
 
Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

