Tim Panahan Indonesia gagal membawa pulang medali dari nomor compound beregu putri Asian Games 2023. Pada final perebutan medali perunggu, Ratih Zilizati Fadhly, Syahara Khoreunisa, dan Sri Ranti harus mengakui keunggulan tim Korea Selatan 229-232.

Sempat bersaing ketat di putaran pertama dan kedua, trio Indonesia gagal mempertahankan penampilannya pada 6 putaran tersisa. Hasil ini membuat tim compound Indonesia gagal meraih medali di Asian Games 2023.

