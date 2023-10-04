Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi dikandaskan oleh wakil China, Chen Qingchen/Jia Yifan.

Ana/Tiwi takluk dalam dua set langsung dengan skor 5-21 dan 17-21, pada pertandingan yang digelar di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China, Rabu (4/10/2023).

Perjuangan Ana/Tiwi di Asian Games pun harus terhenti di babak 16 besar.

-----------------------

Produser: Febry Rachadi

ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News