Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang Muncul di Nasdem Tower, Ada Apa?

Bachtiar Rojab, Jurnalis · Rabu 04 Oktober 2023 22:10 WIB
Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang yang sempat menjadi pengacara Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat penyelidikan kasus korupsi di Kementerian Pertanian terlihat di Nasdem Tower.
 
Keduanya hadir setelah Syahrul Yasin Limpo yang sempat hilang kontak, dikabarkan tiba di Nasdem Tower, Rabu (4/9/2023) malam.
 
Febri dan Rasamala nampak terlihat berjalan beriringan menaiki eskalator di Nasdem Tower. Kendati demikian, belum diketahui tujuan Febri dan Rasamala merapat ke Nasdem Tower. 
 
