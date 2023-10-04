Seorang siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban perundungan oleh 6 orang teman sekolahnya. Perundungan tersebut terjadi diduga berawal dari saling ejek antara korban dengan teman-temannya.

Korban diinjak, dipukul serta ditendang oleh 6 temannya hingga mengalami luka dan trauma berat. Tidak terima anak nya dianiaya, orang tua korban akan melaporkan kasus tersebut ke Mapolres Metro Bekasi.

(mhd)

