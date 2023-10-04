...

Ribuan Orang dan 6 Alat Berat Bersihkan Pantai Cibutun Usai Disebut Sebagai Pantai Terkotor

Budi Setiawan, Jurnalis · Rabu 04 Oktober 2023 21:40 WIB
Ribuan orang membersihkan sampah yang membentang di Pesisir Pantai Cibutun Loji, Simpenan, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu(4/10). Sebanyak 6 unit alat berat dikerahkan untuk mempercepat proses pengerukan sampah, total sebanyak 30 ton sampah berhasil dibersihkan.
 
Pj Gubernur Jawa Barat yang hadir meminta TNI-Polri untuk menelusuri sumber utama tumpukan sampah. Sebelumnya, Pantai Cibutun Loji disebut sebagai pantai terkotor ke 4 di Indonesia hingga menimbulkan polemik dari warga.

(mhd)

