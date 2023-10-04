...

Mobil yang Diduga Membawa Syahrul Yasin Limpo Tiba di Nasdem Tower

Bachtiar Rojab, Jurnalis · Rabu 04 Oktober 2023 21:17 WIB
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) diduga tiba di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Rabu (4/10/2023) pukul 20.10 WIB. Kedatangannya diduga kuat saat sebuah mobil Alphard hitam masuk ke kawasan Nasdem Tower. 
 
Pasalnya, SYL berangkat dari Bandara Soekarno Hatta menggunakan Alphard berpelat B 8055 ADT. Mobil Alphard tersebut dengan cepat langsung masuk ke area parkir bawah Nasdem Tower dan tak ada satupun yang bisa melihat kesamaan pelat nomor mobil tersebut.
 
Di sisi lain, kedatangan mobil Alphard yang diduga ditumpangi SYL ini juga dikawal ketat saat masuk ke area parkir basemen hingga menyulitkan awak media yang mengambil gambar
 
Reporter: Bachtiar Rojab
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

