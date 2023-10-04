...

Diikuti 772 Booth Peserta, Presiden Jokowi Buka Inacraft on Oktober 2023

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Rabu 04 Oktober 2023 10:23 WIB
A A A
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka International Handicraft Trade Fair (Inacraft) di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (4/10). Inacraft disebutkan semakin baik dari tahun ke tahun dan brand yang hadir sudah banyak dan dikenal masyarakat.
 
Terdapat 772 booth peserta yang ikut memeriahkan Inacraft on Oktober 2023 dan semua both terisi penuh.
 
Reporter: Raka Dwi Novianto
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Berita Terkait

