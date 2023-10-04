Kabar bocornya tanggul laut Jakarta Utara memicu kehebohan, Rabu (4/10). Warga dekat tanggul meminta pemerintah untuk mengawasi kebocoran. Menanggapi berita viral itu, Pj Gubernur DKI Jakarta berkomentar.

Tanggul yang bocor berada di Kali Baru, Cilincing dan sudah diperbaiki. Itupun berada dengan jarak 100 hingga 150 meter dari bibir pantai. Heru Budi Hartono membantah bocornya Giant Sea Wall berdampak ke daratan.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

