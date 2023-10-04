...

Viral di Medsos Tanggul Raksasa Pembatas Laut Muara Baru Bocor, Ini Tanggapan Pj Gubernur DKI

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Rabu 04 Oktober 2023 09:40 WIB
Kabar bocornya tanggul laut Jakarta Utara memicu kehebohan, Rabu (4/10). Warga dekat tanggul meminta pemerintah untuk mengawasi kebocoran. Menanggapi berita viral itu, Pj Gubernur DKI Jakarta berkomentar.
 
Tanggul yang bocor berada di Kali Baru, Cilincing dan sudah diperbaiki. Itupun berada dengan jarak 100 hingga 150 meter dari bibir pantai. Heru Budi Hartono membantah bocornya Giant Sea Wall berdampak ke daratan.
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

