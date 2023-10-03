...

Highlight Asian Games 2023: Dibekuk Chou Tien Chen di 32 Besar, Jonatan Christie Tersingkir

Febry Rachadi, Jurnalis · Selasa 03 Oktober 2023 19:05 WIB
A A A
Jonatan Christie harus mengakui keunggulan tunggal putra Taiwan, Chou Tien Chen  di 32 besar Asian Games 2023
 
Jojo kalah dua gim langsung dengan skor 17-21 dan 17-21 dalam waktu 47 menit pada pertandingan yang digelar  di Binjiang Gymnasium BDM, Hangzhou, China, Selasa (3/10/2023).
 
Hasil tersebut membuat Jonathan gagal mempertahankan medali emasnya di Asian Games, yang pernah diraihnya pada 2018.
 
------------------------
 
Produser: Febry Rachadi
ve : fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini