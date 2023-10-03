Jonatan Christie harus mengakui keunggulan tunggal putra Taiwan, Chou Tien Chen di 32 besar Asian Games 2023
Jojo kalah dua gim langsung dengan skor 17-21 dan 17-21 dalam waktu 47 menit pada pertandingan yang digelar di Binjiang Gymnasium BDM, Hangzhou, China, Selasa (3/10/2023).
Hasil tersebut membuat Jonathan gagal mempertahankan medali emasnya di Asian Games, yang pernah diraihnya pada 2018.
