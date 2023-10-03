...

Highlight Asian Games 2023: Timnas Basket Putri Indonesia Terhenti di Perempat Final

Andika Gesta, Jurnalis · Selasa 03 Oktober 2023 09:55 WIB
Timnas Basket Putri Indonesia harus mengakhiri perjuangannya di babak perempat final Asian Games 2023. Yuni Anggraeni dan kawan-kawan dihentikan Jepang dengan skor 47-89.
 
Tim merah putih sempat memberi perlawanan sengit di kuarter pertama sebelum Jepang menjauh di tiga kuarter selanjutnya. Kimberly Louis jadi penyumbang angka terbanyak untuk Indonesia dengan 17 poin.
 
------------------------
 
Produser: Andika Gesta
Ve: Geri A

(rns)

