Timnas Basket Putri Indonesia harus mengakhiri perjuangannya di babak perempat final Asian Games 2023. Yuni Anggraeni dan kawan-kawan dihentikan Jepang dengan skor 47-89.
Tim merah putih sempat memberi perlawanan sengit di kuarter pertama sebelum Jepang menjauh di tiga kuarter selanjutnya. Kimberly Louis jadi penyumbang angka terbanyak untuk Indonesia dengan 17 poin.
