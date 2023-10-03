Timnas Basket Putri Indonesia harus mengakhiri perjuangannya di babak perempat final Asian Games 2023. Yuni Anggraeni dan kawan-kawan dihentikan Jepang dengan skor 47-89.

Tim merah putih sempat memberi perlawanan sengit di kuarter pertama sebelum Jepang menjauh di tiga kuarter selanjutnya. Kimberly Louis jadi penyumbang angka terbanyak untuk Indonesia dengan 17 poin.

------------------------

Produser: Andika Gesta

Ve: Geri A

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News