Kejaksaan Agung RI Menggeledah Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang impor gula, pada Selasa (3/10/2023).

Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/10/2023), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya akan mendukung dalam periksaan tersebut. Ia menganggap permasalah ini sebagai badai di tubuh Kemendag yang sisanya masih ada sampai sekarang. Zulkifli pun berharap permasalahan ini bisa segera tuntas.

Reporter : Abdul Aziz

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

