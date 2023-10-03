Tepat sudah sepekan berlalu warga Eks Kampung Bayam menempati rusun Nagrak. Dari 19 Kepala keluarga yang pindah, mereka mengaku nyaman dengan tempat tinggal barunya.

Meski demikian, sulitnya akses transportasi menjadi salah satu permasalahan warga. Meski bersyukur bisa pindah ke tempat yg lebih layak, warga masih berharap untuk bisa tinggal di Kampung Susun Bayam.

Reporter: Yohannes Tobing

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

