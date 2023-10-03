Remaja 15 tahun jatuh dari lantai 13 Rusunawa Ujung Menteng, Senin (2/9). Korban tewas seketika setelah terjatuh di Rusunawa wilayah Cakung, Jaktim itu

Remaja SB dibawa ke RS Polri Kramat Jati dan selesai autopsi. Orang tua korban kaget dan mengaku tidak mengetahui kronologis kejadian. Korban dimakamkan di TPU Rorotan, Jaktim dan penyelidikan masih berlanjut, Rabu (3/9)

Kontributor: Rio Manik

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

