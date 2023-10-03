...

Jenazah Remaja 15 Tahun yang Jatuh dari Lantai 13 Rusunawa Ujung Menteng Selesai Autopsi

Rio Manik, Jurnalis · Selasa 03 Oktober 2023 14:45 WIB
A A A
Remaja 15 tahun jatuh dari lantai 13 Rusunawa Ujung Menteng, Senin (2/9). Korban tewas seketika setelah terjatuh di Rusunawa wilayah Cakung, Jaktim itu
 
Remaja SB dibawa ke RS Polri Kramat Jati dan selesai autopsi. Orang tua korban kaget dan mengaku tidak mengetahui kronologis kejadian. Korban dimakamkan di TPU Rorotan, Jaktim dan penyelidikan masih berlanjut, Rabu (3/9)
 
Kontributor: Rio Manik
Produser: B.Lilia Nova

(rns)

