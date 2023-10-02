Sebuah truk damkar milik Pemkab Bangkalan mogok saat akan kembali dari lokasi kebakaran di Desa Balung, Kecamatan Arosbaya, Bangkalan, Madura.

Truk berkapasitas 5.000 liter air ini harus ditarik truk damkar lain sejauh 30 km untuk kembali ke kantor damkar.

Sebelumnya truk damkar ini juga mogok saat akan melakukan pemadaman, terkait hal ini Pj Bupati Bangkalan akan melakukan pemeriksaan terkait kondisi truk damkar.

(fru)

