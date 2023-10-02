Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa hingga studi pemrakarsa kereta cepat Bandung ke Surabaya akan selesai.

Setelah proses tersebut, pemerintah akan melakukan studi lanjutan terkait proyek lanjutan kereta cepat tersebut. Jokowi menyebut akan mengkalkulasikan terlebih dahulu sebelum memutuskan kelanjutan proyek kereta cepat Bandung ke Surabaya.

Reporter: Raka Novianto

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News