Presiden Jokowi Ungkap Proses soal Kelanjutan Kereta Cepat Bandung-Surabaya

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Senin 02 Oktober 2023 15:45 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa hingga studi pemrakarsa kereta cepat Bandung ke Surabaya akan selesai. 
 
Setelah proses tersebut, pemerintah akan melakukan studi lanjutan terkait proyek lanjutan kereta cepat tersebut. Jokowi menyebut akan mengkalkulasikan terlebih dahulu sebelum memutuskan kelanjutan proyek kereta cepat Bandung ke Surabaya.
 
Reporter: Raka Novianto
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

